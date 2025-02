BBB 25: Gracyanne Barbosa revela complexo com o corpo: 'Odiava minha bunda'

Gracyanne Barbosa, 41, contou em conversa com Thamiris, 33, que tem alguns complexos em relação ao próprio corpo.

O que aconteceu

A musa fitness revelou que nunca foi fã do próprio traseiro. "Eu sempre tive complexo de perna fina com bunda grande. Eu odiava a minha bunda, na verdade", confessou ela à irmã de Camilla, 34.

Gracyanne acrescentou, entretanto, que aos poucos aprender a se amar tal qual é. "Hoje em dia, eu aceito bem o meu corpo. Sei lá, você vai ficando velha, você vai aprendendo a conviver com as coisas."

Ela afirmou ainda que, por conta desses complexos, não costuma usar shorts. A aversão da ex de Belo pelo item é tamanha que ela não levou nenhuma peça para o confinamento.

