BBB 25: Gracyanne Barbosa cai no choro e faz revelação sobre saúde de Belo

Gracyanne Barbosa, 41, caiu no choro dentro do BBB 25 (Globo) e foi consolada por Mateus, 28, e Vitória Strada, 28.

O que aconteceu

A musa fitness ficou abalada ao ver Daniele Hypolito, 40, tentando conter uma crise de ansiedade do irmão Diego, 38. "Ele deu uma surtada com a Dani. Ela está se culpando por não saber o que dizer", declarou, condoída.

Gracyanne afirmou que a situação a faz lembrar de como se sentia quando Belo passava pelas mesmas crises. "Eu lembro muito de quando o Belo sofria de crise de ansiedade, eu também não sabia o que fazer, também não sabia o que falar."

Vitória, por sua vez, aconselhou Daniele a não deixar a si própria de lado para cuidar de Diego. "Falei: 'Dani, você não pode se invalidar - porque, neste jogo, você também sente os efeitos. Este jogo também te afeta. É óbvio que, se eu tiver uma crise de ansiedade, vou querer um carinho do Mateus, mas não quero que ele deixe de se cuidar para ficar só olhando para mim."

