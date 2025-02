BBB 25: Diogo descobre intenção de voto em Aline e promete guardar segredo

Maike, 30, revelou a Diogo Almeida, 40, que Aline, 32, é uma de suas opções de voto para o próximo Paredão do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O ex-parceiro de jogo de Gabriel, 30, contou ao ator que pretende votar em alguém que já tentou 'emparedá-lo'. "Provavelmente a Aline ou o Vinícius. Na Dani [Daniele Hypolito, 40] também não vou votar agora."

João Gabriel, 22, meteu-se na conversa para pedir a Diogo que não contasse sobre isso a Aline - e o galã se comprometeu em fazê-lo.

Maike afirmou que não veria problema em Aline vir a saber de sua intenção - mas, mesmo assim, Diogo insistiu que manteria sigilo. "Se comentar também, está tudo bem da minha parte", assegurou o representante comercial. "O voto é secreto, não tem como fazer isso", rebateu o artista.

