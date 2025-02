Diogo cobra Maike sobre aliança no BBB 25: 'Vai ter que escolher'

Na madrugada de sábado (15), Diogo Almeida questionou Maike no BBB 25 (Globo) sobre as alianças dele e dos gêmeos João Gabriel e João Pedro no jogo.

O que aconteceu

No papo, Maike opinou que neste ponto do jogo já não é mais possível trocar de lado: "A gente vai ter que escolher e assumir no peito. Qual lado é? Cada um que decida. Acho que indo para outros quartos, a pessoa nunca vai ser prioridade de nada. Vai ser mais um voto que puxaram."

O "outro lado" citado pelos brothers é o do Quarto Nordeste — formado por Camilla, Thamiris, Gracyanne, Vitória, Mateus, Daniele e Diego.

Pensando na próxima formação de Paredão, Diogo pontuou: "Você tem que pensar que aqui é um jogo, e esse movimento de puxar faz parte."

Mike rebateu: "E quando acabarem os votos daquele grupo, para onde que vão? Vão para as pessoas que eu voto?"

O ator, então, questionou o colega sobre a possibilidade de troca de grupo: "Mas vocês pensam, agora, nesse momento de jogo, em ir para lá?"

Não, eu não iria. Justamente porque entendi que não faz sentido. Eu tenho uma boa relação com aquele quarto. E a gente tem voto em comum, obviamente não são vocês [Diogo e Vilma], mas temos voto em comum. Maike

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas