BBB 25: começa a festa de sábado com Lauana Prado

Começou a festa deste sábado (15) no BBB 25 (Globo), com a presença de Lauana Prado.

O que aconteceu

Devido à partida de futebol do clássico Flamengo x Vasco, a edição - e, consequentemente, a festa do BBB -, começou mais cedo.

O evento deste sábado tem toques de modernidade e tecnologia no cenário. As roupas têm estampas de folhagens e neons coloridos, assim como parte da decoração do espaço. A pista de dança redonda está no centro do gramado, conectada a uma passarela que liga o palco e a piscina. A festa conta com um simulador de toboágua, túnel de luzes, set de dança com bailarino por trás de um LED transparente para guiar a coreografia. Um balanço na área da piscina completa a lista de atrativos da celebração.