BBB 25: Brothers se divertem com Mateus fantasiado para Castigo do Monstro

Mateus, 28, acaba de provar o figurino exigido pela produção do BBB 25 (Globo) para o cumprimento do Castigo do Monstro.

O que aconteceu

O arquiteto se fantasiou de Poltrona do Confessionário. Ele se vestiu com a ajuda de Aline, Vinícius e Vitória Strada, que se divertiram com o figurino inusitado usado pelo amigo.

Os quatro então foram para a cozinha, onde todos riram a valer com a caracterização de Mateus. Houve, inclusive, quem o comparasse à poltrona falante do desenho "A Bela e a Fera", dos estúdios Disney.

Renata, 33, observou que o rapaz teve sorte em poder cumprir sua 'punição' em um dia de festa. "Tu teve sorte porque é outro Monstro com dia de festa", comentou ela. "'Sorte' não é o que eu diria, sabia? 'Sorte' eu acho forte", discordou Mateus.

