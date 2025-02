BBB 25: Brothers criticam 'excessos' de Aline: 'Se jogou em cima de mim'

O comportamento por vezes efusivo de Aline, 32, foi pauta de uma conversa entre Mateus, Camilla e Thamiris no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O arquiteto foi o primeiro a admitir que, mesmo gostando da policial militar, às vezes se incomoda com certas atitudes dela. "Eu adoro a Aline, adoro - mas, convivendo todos os dias, tem um momento que você fica assim: 'Estou um pouco cansado aqui, queria ficar só relaxadão...'", desabafou ele com as duas irmãs. "Já acordei várias vezes meio cabisbaixo, a Aline veio e deu uma alegrada... Beleza, mas não precisa ser todo dia assim, entendeu?"

Camilla concordou e recordou um episódio em que Aline praticamente pulou sobre ela, em tom de brincadeira. "Teve um dia aqui que estava em um momento de estresse, a Aline veio correndo e se jogou em cima de mim. Mano, eu fiz assim: 'Dá licença', porque eu não consigo."

Mateus confessou temer que, ao sair do programa, a baiana se chateie ao ouvir essas declarações. "Por exemplo, se ela sair daqui e ver isso, ela vai falar: 'Cara...'", preocupou-se ele. "Ela pode ficar chateada", concordou Thamiris. "Vão ter pessoas que vão conseguir falar. Acho que a Camilla consegue verbalizar mais. A gente não vai esculachar a pessoa, mas tem gente que não vai gostar de ouvir coisas."

