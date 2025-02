BBB 25: Aline revela já ter beijado mulheres e mostra seio para sisters

Affair de Diogo Almeida, 40, no BBB 25 (Globo), Aline, 32, revelou às colegas de confinamento que já ficou com mulheres.

O que aconteceu

Tudo começou quando Vitória Strada, 28, questionou a policial militar sobre o assunto - e ela tentou se esquivar de responder. "Aline, você nunca beijou mulher?", quis saber a atriz. "Que perguntinha maliciosa é essa?", reagiu Aline. "Bem maliciosa", concordou Gracyanne Barbosa, 41. "Ninguém é obrigado a responder, não...", tentou amenizar Vitória.

No entanto, diante da insistência de Gracyanne, Aline admitiu já ter 'experimentado' algo com o mesmo sexo. "Responde, 'sim' ou 'não'", pressionou a ex de Belo. "Já", entregou finalmente a PM, sem entrar, porém, em maiores detalhes.

Na sequência, a amiga de Vinícius mostrou o piercing em seu mamilo para Camilla, Mateus, Gracyanne e Vitória. "Eu adoro ver peito", confessou a irmã de Thamiris, após pedir para ver o adereço íntimo da colega. "Deixa eu ver também", pediu Vitória.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas