Basílio descobre o que Juliano nunca conseguiu em 'Garota do Momento'

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo deste sábado (15) de "Garota do Momento" (Globo), Flora/Isabel pede que Basílio a leve ao hospital e no local o amigo de infância de Beatriz nota quando a jovem chama Zélia de Branca, descobrindo o verdadeiro nome da vilã.

Logo após, Zélia exige que Flora deixe a cidade, buscando impedir que ela estrague os seus planos contra os Alencar.

Basílio, por sua vez, decide investigar a vida de Zélia por conta própria.

Zélia (Letícia Colin) e Juliano (Fábio Assunção) em 'Garota do Momento' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Beto garante a Beatriz que encontrará um novo patrocinador para a novela. Juliano se desespera quando Flora cai desacordada após um empurrão. Teresa incentiva Clarice a tentar recuperar sua memória.

Eugênia confronta Alfredo sobre sua paixão por Anita. Anita conversa com Guto sobre Érico. Beto convida Onofre para assistir a um ensaio de Beatriz no Gente Fina. Zélia sugere que Juliano passe a casa do orfanato para o nome de Clarice. A boate fica lotada para o show de Lígia. Edu dá um anel para Celeste. Onofre se encanta com Beatriz.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.