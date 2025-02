Bafta 2025: quais as chances de o Brasil levar o Oscar britânico?

O Bafta 2025 acontece neste domingo (16) e, considerado o Oscar britânico, pode ampliar o reconhecimento internacional de "Ainda Estou Aqui", indicado a melhor filme em língua não inglesa —Fernanda Torres não foi indicada ao prêmio de melhor atriz.

No entanto, especialistas avaliam que as chances de o Brasil levar o prêmio são baixas, especialmente diante do favoritismo de "Emilia Pérez" e "Tudo Que Imaginamos Como Luz".

Veja os indicados

Quais as chances do Brasil?

Para Roberto Sadovski, colunista de Splash, "Ainda Estou Aqui" não deve trazer o prêmio para o Brasil. "Bafta é uma premiação esquisita, porque eles são muito particulares", pondera. Ele afirma que não existe uma campanha do filme de Walter Salles na Inglaterra, como acontece nos Estados Unidos, voltada ao Oscar.

O crítico explica que a controvérsia sobre "Emilia Pérez", que poderia ter o efeito negativo, não afetaria a opinião dos votantes do Bafta. "Na Europa, a controvérsia em torno de 'Emilia Pérez' pega muito mais leve. Temos menos chance no Bafta que teremos no Oscar. Se 'Tudo Que Imaginamos Como Luz' vencer, não vou me surpreender", diz Sadovski, se referindo ao filme indiano.

A crítica de cinema Barbara Demerov destaca que as polêmicas envolvendo "Emilia Pérez" aconteceram após a votação do prêmio encerrar. Ela diz acredita que o filme, que representa a França na competição, deve vencer. "Ele está indicado a 11 categorias, contra apenas uma de 'Ainda Estou Aqui'."

O que aconteceu com "Emilia Pérez"

Tuítes antigos de Karla Sofía Gascón com comentários preconceituosos sobre diversos temas no passado foram resgatados no final de janeiro. Isso aconteceu após a atriz espanhola acusar equipe de redes sociais de Fernanda Torres de atuar nos bastidores para prejudicá-la. Suas postagens foram resgatadas no X (antigo Twitter), e a Netflix se distanciou da atriz, não a apoiando mais financeiramente na trilha de prêmios.

Selena Gomez, que atua ao lado de Gascón no filme, afirmou que "parte da magia desapareceu" envolvendo as polêmicas da protagonista —inclusive direcionadas a ela. "Escolho continuar a ter orgulho do que fiz e sou grata. Vivo sem arrependimentos e faria esse filme várias vezes se pudesse", disse a ex-atriz-mirim da Disney, em discurso no Festival de Cinema de Santa Bárbara.

Bafta 2025

A cerimônia será transmitida ao vivo neste domingo (16), às 16h, pelo canal pago TNT e, no streaming, pela Max. O Prêmio Bafta, da Academia Britânica de Artes do Cinema e Televisão, acontece no Royal Festival Hall, em Londres. Já o red carpet será transmitido pelo canal oficial do Bafta no YouTube a partir das 12h (horário de Brasília).

"Ainda Estou Aqui" disputa o prêmio com "Emilia Pérez" (França), "Tudo Que Imaginamos Como Luz" (Índia), "A Semente do Fruto Sagrado" (Alemanha) e "Kneecap" (Irlanda). "Conclave" é o filme com mais indicações (12). "Emilia Pérez" tem 11, seguido por "O Brutalista" (9), "Wicked" (7) e "Anora" (7).

A cerimônia do Bafta 2025 será conduzida pelo ator escocês David Tennant (de "Doctor Who" e "Belas Maldições"), que retorna como anfitrião. A banda britânica Take That também subirá ao palco para interpretar "Greatest Day", hit do filme "Anora".