Após luto, Zé Vaqueiro volta sem negar veia pop: 'Fã de Michael Jackson'

Expoente da nova geração do piseiro, Zé Vaqueiro aos poucos vem consolidando seu nome. O artista está voltando ao trabalho depois da perda do filho de 11 meses, Arthur, em julho do ano passado.

Para marcar o retorno, Zé lança o single "Qualidade de Vida", uma balada reflexiva sobre a vida com participação de Léo Foguete. A canção é um piseiro tradicional, mas com um pegada mais pop - na linha que o músico, fã de Michael Jackson, gosta de fazer.

Filho de mãe cantora, José Jacson de Siqueira dos Santos Júnior cresceu ouvindo música brasileira - especialmente forró e brega, em sua Ouricuri natal, no sertão de Pernambuco. Mas ele também tem um tio poeta, que o apresentou ao Rei do Pop.

"Eu escutei muito Michael Jackson, cara. Assisti muito clipe dele também", afirma Zé, em entrevista ao TOCA. "Então acredito que teve essa referência por conta disso".

Zé está falando do clipe de "Volta Comigo BB", um dos seus primeiros sucessos. O vídeo é um plano-sequência com o músico vestido de preto, caminhando e cantando em um cenário minimalista composto apenas por luzes piscantes. Bem pouco vaqueiro, é verdade.

Para ele, o clipe lançado em 2021 conseguiu atrair a atenção de gente que não o conhecia - apesar de já estar na estrada desde 2017.

Imagem: Nicolas Gondim/Divulgação

"Quando você vê o Zé Vaqueiro fazendo um clipe como ?Volta Comigo BB?, você meio que fura uma bolha ali, sabe?", comenta. "Certo que muita gente pensou ?Zé Vaqueiro, o que é que tem a ver?, mas eu acredito que tava entregando algo inovador e que surpreendeu quem assistiu".

Um pouco de pop, um pouco de romantismo

Além de fã de Michael Jackson, Zé também é fã do amor. O amor, em suas mais variadas facetas, é o tema central de seu cancioneiro - incluindo seus dois maiores hits, "Letícia" e "Tenho Medo", que o fizeram estourar ainda durante a pandemia de Covid-19, em meados de 2020.

A aposta no tema não é à toa. Ele sabe que o tema é universal e não encontra barreiras.

Imagem: Nicolas Gondim/Divulgação

"Todo mundo já viveu alguma história de amor, todo mundo já se decepcionou, todo mundo já se apaixonou, todo mundo ainda ama ou já amou alguém. Então, acredito que quando você fala de amor, você consegue atingir todos os públicos", crava o cantor.

Por isso, depois de ser escalado para participar do Carnaval de Salvador e participar do Ensaios da Anitta, ele não vê problemas em cantar em grandes festivais de música pop, como Rock in Rio e Lollapalooza.