Jesuíta Barbosa chorou alto ao assistir a 'Homem com H', diz Ney Matogrosso

No Altas Horas deste sábado (15), Ney Matogrosso deu detalhes dos bastidores de "Homem com H", filme que conta a história do músico, estrelado por Jesuíta Barbosa.

Vi o trailer e depois assisti ao filme sem [ele] estar pronto, estou aguardando [a versão] finalizada. Mas tem uma história interessante. Eu assisti uma vez com o Jesuíta, e ele começou a chorar alto e então me disse: 'Estou muito emocionado de estar assistindo pela primeira vez a esse filme com você'. Ney Matogrosso

Criolo também participou do programa e anunciou que está produzindo um novo álbum. "Estou fazendo um disco novo com Amaro Freitas, que é um pianista incrível, de Recife, que traz um outro jeito de fazer jazz, de um Brasil mais profundo. [...] Eu conheci ele por conta do Milton Nascimento. [Também] com outro irmão, Dino D'Santiago, de Portugal, que tem família em Cabo Verde, então ele tem toda a energia, todo amor, toda a espiritualidade [...], e a gente se reúne com a benção de Bituca."

Altas Horas homenageia Paulinho da Viola

Paulinho da Viola é o homenageado da noite no 'Altas Horas' Imagem: Divulgação/Globo

Com quase 60 anos de trajetória, Paulinho participa da homenagem com sua banda e seus filhos, Beatriz e João Rebello. Entre os sucessos que serão cantados pelo músico estão "Timoneiro", "Onde a Dor Não Tem Razão" e "Pecado Capital".

O programa recebe ainda Ney Matogrosso, Criolo, Céu e Vanessa da Mata, que foram influenciados por Paulinho. Na plateia, a presença da velha guarda musical da Vai-Vai reforça a ligação do cantor com as raízes do samba.

Entre outras histórias, Paulinho conta que o nome artístico "da Viola" veio de Zé Keti e Sérgio Cabral. "O Zé Keti tinha organizado uma banda para deixar as músicas numa gravadora [...], o técnico perguntou nossos nomes [...], e eu respondi 'Paulo César', e ele disse 'Paulo César não dá, arruma outro', e ficou aquela brincadeira. O Zé Keti junto com Sérgio Cabral é que inventaram uma história e colocaram no jornal que eu era 'Paulinho da Viola'."

O "Altas Horas" vai ao ar aos sábados, depois de "Mania de Você".