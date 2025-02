Alcione passa mal e interrompe show no Recife: 'Alguém me abana aqui, por favor'

A cantora Alcione, de 77 anos, passou mal e precisou interromper um show, na noite desta sexta-feira, 14, no Centro de Convenções, em Olinda, no Recife.

"Pessoal, vou precisar parar o show um pouco. Não me senti bem no camarim. Alguém me abana aqui, por favor", pediu a cantora.

Alcione recebeu apoio da equipe e pediu licença ao público para trocar de roupa no camarim. "Pessoal, fui botar outra roupa, uma mais fresca", explicou, sendo acolhida por aplausos.

Ao retornar, Alcione apareceu com um vestido longo de tecido leve, o que a deixou mais à vontade. Mesmo assim, ela ainda cantou mais algumas músicas, mas precisou deixar o palco definitivamente. Sua irmã falou ao público por ela, pediu desculpas, e disse que a apresentação não continuaria.

De acordo com a assessoria de comunicação do evento, a artista se recuperou nos camarins e foi atendida por uma equipe de paramédicos no local por precaução. Logo na sequência, seguiu para o hotel onde está hospedada.