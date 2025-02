'Ainda Estou Aqui': Fernanda Torres sentiu a presença de Eunice Paiva

Fernanda Torres disse ter sentido a presença de Eunice Paiva durante as gravações de "Ainda Estou Aqui". A artista concorre na categoria de melhor atriz do Oscar 2025; já o filme concorre como melhor filme internacional e melhor filme.

O que aconteceu

O momento aconteceu após ela filmar a cena na sorveteria, uma das sequências mais emocionantes do filme. A revelação foi feita em entrevista ao The Hollywood Reporter,

Torres contou que terminou de filmar a cena e foi passear pelo Rio de Janeiro, chorando muito.

Isso não acontece comigo normalmente, mas eu senti a presença de Eunice. [...] Não foi algo espiritual. A personagem apenas estava ali comigo.

Fernanda Torres, em entrevista ao The Hollywood Reporter

Neste mês, "Ainda Estou Aqui" ultrapassou US$ 2 milhões de bilheteria dos Estados Unidos. O longa está sendo exibido em mais de 700 salas de cinema no país norte-americano — o maior circuito já ocupado por uma produção brasileira por lá.

A arrecadação internacional do filme já é de mais de US$ 22 milhões, cerca de R$ 125 milhões na cotação atual. 10% desse valor corresponde à arrecadação dos cinemas norte-americanos. Somente no último final de semana, de acordo com a rádio CBN, a obra lucrou US$ 1,06 milhão nos EUA e foi o segundo filme mais assistido por lá nesse período. "Ainda Estou Aqui" também teve resultados muito expressivos na França, Portugal e Itália.

Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, publicado em 2015, "Ainda Estou Aqui" narra a história de Eunice Paiva, mãe do escritor. Vivida por Torres, Eunice enfrenta a violência do regime militar depois da prisão e do desaparecimento do marido, o deputado cassado Rubens Paiva (Selton Mello), no início da década de 1970.