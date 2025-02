'A Caverna Encantada': Resumo dos capítulos da novela do SBT de 17 a 21/2

A novela "A Caverna Encantada", escrita por Íris Abravanel, vai ao ar de segunda a sexta, às 20h45, no SBT.

Leia o resumo dos capítulos:

Segunda-feira, 17 de fevereiro

Lavínia retira a pedra mágica de Anna que estava localizada dentro do Moleza; Norma toma a pedra de Lavínia. Em busca de uma carreira artística, Fafá chega ao SBT e conhece Narcisa [Tiago Barnabé]. Norma chama Shirley e Wanda para investigar sobre a pedra. Lavínia leva Moleza para ao veterinário para que César verifique por que a mochila em forma de mochila tem vida.

Terça-feira, 18 de fevereiro

Para distrair o foco de Norma na pedra, Shirley e Wanda comentam com Norma que há uma fonte de petróleo na cidade de Milagres e avisam Anna sobre investigação da diretora. Fafá invade o programa Fofocalizando, interagindo com Gaby Cabrini e Gabriel Cartolano. Rebeca Abravanel recebe Fafá no Roda a Roda e a deixa participar da atração. Fafá também faz teste para a próxima novela e se mete em confusão. Norma diz a Anna que jogou a pedra dela no lixo e pede a Lavínia que fique monitorando todos no colégio.

Quarta-feira, 19 de fevereiro

Mais tarde, no SBT, o diretor da novela comunica a Fafá que ela tem perfil de protagonista para o próximo folhetim da emissora. Elisa quer agradar Norma a todo custo e tenta preparar o melhor café. Goma fica chateado achando que as pessoas não o compreendem pelo seu sotaque, e Nina o ajuda com a pronúncia. Na hora da prova, Lavínia revela a Pilar que Nina cola no teste, guardando um papel com informações dentro do estojo.

Quinta-feira, 20 de fevereiro

Nina explica a Pilar que deixou o papel no estojo enquanto estudava, mas não queria colar. Elisa escuta a conversa entre Dalete e Fafá sobre relacionamento de Pilar e Gabriel. César prepara um enxoval de casamento. Anna comenta com Isadora e Manu que há outra metade da pedra e que pode estar na caverna. Elisa acha que, se ela se casar antes de Pilar, vai estar sendo superior à professora. Anna se prepara para retornar à caverna.

Sexta-feira, 21 de fevereiro

Elisa pede aumento a Norma para se casar. Para que Anna entre na caverna sem bloqueios de Felipe e Lavínia, os amigos da garota os distraem. Pedro pinta a cara de André, fingindo que ele tem catapora, e diz que Pedro está contaminado. Isadora se veste com as roupas de Anna, e Lavínia, sem ver detalhes, Isadora com a rival. Anna encontra uma flor brilhante na caverna. Elisa diz a César para que ele a peça em casamento. Dodô e Safira também desconhecem como a flor foi parar na caverna. Felipe, Rui, Pedro e André contraem catapora de verdade.

As informações sobre o resumo dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora.