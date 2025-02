'Volta por Cima': Personagem chega da Coreia do Sul para se tornar vilã

Nos próximos capítulos da novela "Volta por Cima" (Globo), Hana (Sharon Cho) chega da Coreia do Sul para atrapalhar a relação de Jin (Allan Jeon) e Tati (Bia Santana).

O que vai acontecer

A atriz do k-drama "Pétalas de Amor" chega de surpresa ao Brasil durante a participação de Jin no Caldeirão com Mion. A jovem vai surpreender o ex-namorado com um beijo no palco do programa.

Depois disso, Hana garante a Min-Ji (Gabi Yoon) que vai reconquistar Jin. Isso tudo cria problemas para o relacionamento do ex-astro do k-pop e Tati (Bia Santana).

Hana chega a procurar a irmã de Madalena (Jéssica Ellen) para falar sobre o triângulo amoroso. Tati fica tão irritada com a petulância de Hana, que expulsa a rival de sua casa.

Obcecada, por Jin, a moça decide continuar morando no Brasil. Ela e Min-Ji ficarão hospedadas no hostel de Tereza (Cláudia Missura).

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.