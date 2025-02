Você mexe no celular do seu parceiro? Crise de ciúme afeta 'Lia & Léo'

Quando o ciúme bate no seu ombro e fala baixinho no seu ouvido, você dá atenção ou ignora? No episódio desta semana de Lia & Léo, nosso protagonista não resistiu. Léo (Otaviano Costa), mesmo com toda sua mentalidade de coach, sucumbiu à tentação de ouvir seu ciúme, vivido pelo humorista Isaú Junior.

Será que um emoji ou um like pode desencadear uma crise no casal? Aparentemente sim. E o celular de Lia (Flávia Alessandra) desbloqueado em cima da mesa é o suficiente para que o conflito fique armado. E quem disse que Lia também não tem ciúme? Macla Tenório também entra para completar esse time ciumento.

Os novos episódios de "Lia & Léo", agora mais longos e em novo formato, estreiam todas as terças-feiras no Canal UOL, às 22h, e no YouTube de Splash.

Flávia Alessandra e Otaviano Costa no episódio "Ciúmes" Imagem: @ovitoreis

Segunda temporada

Depois de 12 episódios publicados nas redes sociais, a série estreou a segunda temporada em novembro, no Canal UOL, em formato horizontal, com episódios mais longos e a participação de atores e atrizes convidados, adicionando novos personagens à história do casal.

Onde assistir:

Assista Lia & Léo toda terça-feira, às 22h no Canal UOL na TV e no YouTube de Splash.

O Canal UOL está disponível nas principais operadoras de TV a cabo do país e streaming: