Eva é consagrada a 5ª Líder do BBB 25; confira novos VIP e Xepa

Após vencer uma Prova de Resistência que durou 12 horas e 15 minutos, Eva foi consagrada como a quinta Líder do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Tadeu Schmidt parabenizou a vencedora, cantando a música "Eva". "Como é mesmo aquela música? Minha Líder Eva, Eva".

Na sequência, Eva dividiu a casa entre os grupos VIP e Xepa. Cinco brothers já estavam direto na Xepa: Os gêmeos e Renata, por terem descumprido uma regra da prova, e Delma e Camilla, por terem sorteado esta consequência ao deixarem a disputa.

Confira a divisão:

VIP: Eva, Vinicius, Aline, Maike e Vilma

Xepa: João Gabriel, João Pedro, Renata, Delma, Camilla, Daniele, Diego, Diogo, Gracyanne, Guilherme, Mateus, Thamiris e Vitória

