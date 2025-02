Modelo e ex-affair de Neymar: quem é novo romance de Vini Jr.

A modelo espanhola Victoria Ruiz, 23, foi apontada como novo affair de Vini Jr. após assistir partidas do brasileiro em Madrid.

Ex-affair de Neymar

Viajando por Madrid, Victoria acompanhou de perto uma partida do Real Madrid no último sábado (8). A modelo compartilhou fotos do jogo, incluindo uma do brasileiro em campo e outras vestindo uma camisa em sua homenagem.

Jovem viveu romance com Neymar em 2022. Após o craque a seguir e curtir suas fotos nas redes sociais, Ruiz passou a frequentar disputas do Paris Saint-Germain em áreas privilegiadas dos estádios.

Victoria mora em Miami, nos Estados Unidos. Nas redes sociais, costuma compartilhar fotos de viagens paradisíacas pela Europa e Caribe, além de vídeos de "arrume-se comigo".