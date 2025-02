'Tinha acabado de ser corna': Viih Tube sobre início de namoro com Eliezer

Viih Tube, 24, revelou que quando conheceu Eliezer, 35, não tinha pretensões de namorar porque havia "acabado de ser corna".

O que aconteceu

Viih admitiu que tanto ela quanto Eliezer não queriam namoro, mas eles se apaixonaram. "Eu não queria nada sério, tinha acabado de ser corna, era a fase da 'Farofa' [da Gkay]. Era época de pegar todo mundo e nunca mais ser corna, porque chifre na cabeça já estava grande, não queria mais... Do nada, a gente se apaixonou", declarou durante participação no podcast PodDelas.

Eliezer explicou que passou a sentir ciúmes das pessoas com quem Viih ficava. "Eu percebi que gostava dela porque comecei a sentir ciúmes, porque era a Viih Tube do antigo testamento... Falei: 'agora quero mesmo ela'. E ela não acreditava que eu queria ela de verdade, achava que era sacanagem".

A influenciadora disse ter pensado que Eliezer a estava enganando. "Eu achava que ele queria me segurar. Falava que queria coisa séria, mas só para eu não ficar com outras pessoas e ser só ele". No final, ele a pediu em namoro e ela aceitou.

Eliezer e Viih Tube estão juntos desde 2022. Os dois são pais de Lua, 2, e Ravi, de três meses.