Vida ou morte? Drama "Hot Milk", no Festival de Cinema de Berlim, faz essa pergunta

BERLIM (Reuters) - O filme competitivo do Festival de Cinema de Berlim "Hot Milk" não se furta a apresentar uma escolha entre a vida e a morte, e os espectadores chegarão a conclusões diferentes sobre seu final, disse a diretora britânica Rebecca Lenkiewicz nesta sexta-feira.

"Hot Milk" é estrelado por Emma Mackey, da série de TV "Sex Education", no papel de Sofia, que está hospedada na costa espanhola com sua mãe, Rose, interpretada por Fiona Shaw, dos filmes "Harry Potter".

Rose precisa usar uma cadeira de rodas devido a uma doença inexplicável e, enquanto procura uma resposta em uma clínica na Espanha, Sofia tem liberdade para explorar e começa um relacionamento com Ingrid, de espírito livre, interpretada por Vicky Krieps, de "Phantom Thread".

"No caso de Rose, é vida ou morte. Você escolhe a vida ou escolhe o outro?", disse Lenkiewicz a jornalistas na capital alemã antes da exibição do filme.

Estreia de Lenkiewicz na direção, "Hot Milk" é um dos 19 filmes que concorrem ao prêmio principal do Urso de Ouro no festival.

"Tenho a firme convicção de que viemos ao mundo no nascimento, e, na morte, se estivermos com capacidade mental, então deveríamos ter uma escolha se for um caso crônico claro de cuidados paliativos ou doença", disse ela, lembrando de como seu pai enfrentou dificuldades na decisão de pôr fim à sua vida aos 62 anos.

"Mas é uma grande questão e, com o final do filme, acho que as pessoas chegarão a conclusões diferentes."

(Reportagem de Miranda Murray e Swantje Stein)