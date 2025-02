Timothée Chalamet canaliza Bob Dylan com alerta contra o culto a pessoas

Por Miranda Murray

BERLIM (Reuters) - O ator indicado ao Oscar Timothée Chalamet aprendeu com seus papéis como Bob Dylan, em “Um Completo Desconhecido”, e Paul Atreides, em “Duna”, que o culto à personalidade deve ter uma abordagem cuidadosa.

“É a natureza de sua música, os alertas contra figuras que são cultuadas”, afirmou Chalamet quando perguntado o que aprendeu sobre o cantor e compositor norte-americano sobre como lidar com o atual estado do mundo, em entrevista nesta sexta-feira durante o Festival de Cinema de Berlim.

“Minha interpretação é que temos de ter cuidado com personalidades que parecem salvadores da pátria”, afirmou Chalamet, cuja cinebiografia de Bob Dylan está sendo exibida em sessão especial do festival, que não faz parte da premiação. “Esse é o aviso em ‘Duna’, de Frank Herbert, que foi escrito no mesmo período da história norte-americana”, acrescentou. "É verdade que Frank Herbert estava na Costa Oeste, provavelmente usando ácido em uma máquina de escrever, e Bob Dylan estava na Costa Leste, mas a mensagem era semelhante.” O ator, de 29 anos, participou das duas partes do sci-fi “Duna”, de Denis Villeneuve, baseado no aclamado romance de mesmo nome escrito por Herbert em 1965. Chalamet, um dos favoritos ao Oscar de melhor ator por sua interpretação de Bob Dylan, afirmou estar grato por ter tido a chance de personificar o artista. “Um Completo Desconhecido”, que também tem Edward Norton, Elle Fanning e Monica Barbaro no elenco, narra a chegada de Dylan a Nova York, em 1961, sua rápida ascensão no círculo de música folk e sua polêmica migração para o rock em 1965. "Eu estava olhando a programação de filmes do Festival de Berlim, vocês têm muitos projetos com motivação intelectual e artística. Acho que temos nos Estados Unidos também, mas essas coisas são mais difíceis de se encontrar”, concluiu.