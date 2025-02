Thamiris desaba em lágrimas após perder Prova do Líder: 'Eu me assustei'

Thamiris, 33, ficou em pratos após ser a última eliminada do BBB 25.

O que aconteceu

A nutricionista foi a última eliminada da prova de resistência, após mais de 12h de dinâmica. A sister disputava a liderança com Eva, que saiu vencedora.

Assim que retornou para a casa, Thamiris caiu no choro e explicou que se assustou com um vídeo exibido. "Eu me assutei... veio um vídeo, um barulho".

No quarto nordeste, a carioca foi amparada por Gracyanne, Camilla e Mateus. "Eu fiquei muito feliz de você conseguir ficar até agora e sozinha", apoiou a irmã da jogadora.

Thamiris voltou a explicar o contexto de sua eliminação na prova. De acordo com a sister, ela estava lutando para se manter acordada, algo que tirou seu foco do que estava acontecendo na tela da dinâmica.

Assim que ouviu um barulho diferente, a nutricionista teve o reflexo de tirar a mão de sensor, sendo eliminada. "Eu estava entre dormir e acordar, não consegui me concentrar. Quando fez um barulho [do vídeo], eu tirei a mão".

A sister ainda garantiu que tinha expectativas de resistir mais tempo que Eva. "Ela estava com vontade de fazer xixi".

