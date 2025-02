Pitty, Karol Conká no festival Batekoo, Sting: veja shows do fim de semana

Shows de Sting, no Rio de Janeiro e em São Paulo, e de Pitty, no sul do país, além de nova edição do festival Batekoo são as principais atrações do fim de semana para quem gosta de shows.

O que vai acontecer

Sting vem ao Brasil com sua turnê 3.0, em que se apresenta no formato de trio, o mesmo em que se consagrou como vocalista e baixista da banda inglesa The Police, nso anos 1980. Aliás, o músico vai incluir vários clássicos do grupo no repertório.

Os shows de Sting acontecem no Rio de Janeiro, na sexta, na Farmasi Arena; e em São Paulo, no domingo, no Parque Ibirapuera. Ainda há ingressos.

Pausa anunciada

Já com pausa na carreira anunciada, Pitty ainda tem uma agenda de últimos shows a cumprir e, na sexta e no sábado, ela canta respectivamente em Caxias do Sul (RS) e Criciúma (SC). Até o momento, a turnê pré-descanso da artista já passou por 11 estados e mais de 30 cidades do país.

Festival na escola de samba

Três meses após uma edição paulistana que teve performance exclusiva de BK', o Batekoo é realizado novamente em São Paulo. No sábado, Karol Conká é headliner do festival, que leva nove atrações à Rosas de Ouro.

Conká prepara performance em que canta seu álbum de estreia, 'Batuk Freak' (de 2013), na íntegra. MC Byana, Jeeh FDC e Vitória Nicolau, entre outros, estão no lineup.

Veja tudo que vai ter

Sexta

Dana Colley, saxofonista do Vapors of Morphine, atração de sexta no Cine Joia Imagem: Skip Bolen/WireImage