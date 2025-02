Sisters apontam falta de empatia em Aline no BBB: 'Atitudes me surpreendem'

Daniele Hypólito e Gracyanne Barbosa criticaram Aline no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Na academia, as sisters comentaram sobre quando Joselma foi para a Xepa por consequência da Prova do Líder. Como as comidas já estavam divididas entre os outros participantes, a pernambucana estava sem alimentos e precisou de "doações" de outros. Aline, porém, não teria se oferecido para compartilhar suas comidas.

Dani: "Poxa, é uma pessoa que tem você como prioridade dentro de um jogo".

Gracyanne: "Você imediatamente falou: 'Eu te dou a minha'. A Aline, nem isso! [Ela poderia ter falado] 'O que a senhora quer? Pode pegar o meu'. Ela não levantou nem pra mostrar! Essas atitudes me surpreendem muito".

Dani: "Assim, nada contra. Ela pode se relacionar com quem quiser...".

Gracyanne: "Sim. Não tem nada a ver com relacionamento, tem a ver com empatia".

Dani: "Sim, mas isso que isso pode estragar o jogo dela. Porque a pessoa te tem como prioridade...".

