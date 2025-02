Sister admite que flertou com João Gabriel no BBB 25: 'Nesse dia eu senti'

Thamiris, 33, confessou para Camilla, 34, que trocou flertes com João Gabriel, 22, no BBB 25.

O que aconteceu

Logo no início da Prova de Resistência, que começou na noite desta última quinta-feira (13), a sister admitiu sua aproximação do brother. "O que eu tava tentando te falar lá na sala... Fato, João Gabriel tá flertando comigo e eu tô flertando com ele".

A nutricionista ainda demonstrou preocupação sobre como uma pessoa fora da casa estaria se sentindo com essa situação. "Fiquei pensando lá fora como a [inaudível] poderia estar se sentindo. Eu queria uma opinião", pediu.

Camilla sugeriu que a irmã seguisse suas vontades. "Thamiris, é o que você tá sentindo. Nós somos muito legais e passamos por muitas coisas, porque fomos muito legais. Se você quer, e acha que vai acontecer...", afirmou.

A trancista ainda questionou como nasceu esse afeto de Thamiris por João Gabriel, se ela era mais próxima de João Pedro. "Como que começou? Eu não tava entendendo nada. Acho que eu tô confundindo. Não tô entendendo".

Thamiris revelou que o sentimento pelo salva-vidas de rodeio mudou após um dia específico. "A mesma forma que eu brincava com o João Pedro, eu não brincava com o João Gabriel. O João Pedro um dia dormiu demais e aí foi o dia que a gente [ela e João Gabriel] ficou correndo pelo jardim cantando em inglês, nesse dia eu senti… Aí, que bobeirinha!".

Nos primeiros dias de confinamento, João Gabriel afirmou que não estava solteiro. Ao responder Vitória, o goiano afirmou que, apesar de não ter assumido um namoro, ficava com uma pessoa fora da casa.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas