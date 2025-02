SIM São Paulo reúne mesas com Pabllo Vittar, D2 e guitarrista do Radiohead

Um dos maiores eventos da indústria cultural da América Latina, o SIM São Paulo chega a sua 11ª edição com uma programação extensa e variada. De 17 a 21 de fevereiro, centenas de atividades ligadas à música e economia criativa se espalharão pela capital paulista a partir do Memorial da América Latina, trazendo palestras, workshops, shows e festas.

Coração do SIM, os painéis primam pela diversidade de temas e abordagens. Há espaço tanto para discussões mais tradicionais, como direitos autorais, indústria musical e planejamento de carreira, quanto para falar da ascensão da Inteligência Artificial, uso de psicodélicos na saúde mental e até computação quântica.

Confira aqui a programação completa das mesas

Algumas das mesas trarão participações especiais de músicos. Marcelo D2, por exemplo, é presença confirmada para falar sobre samba na mesa "Samba - Raiz e Renovação do Patrimônio Imaterial da Humanidade", enquanto o guitarrista do Radiohead, Ed O'Brien, traz seu lado de ativista climático para a mesa "Sem Clima, Sem Show". Já Pabllo Vittar e Filipe Ret comparecem para um estudo de caso sobre suas respectivas carreiras.

Marcelo D2 fala sobre samba na programação da SIM São Paulo Imagem: Zo Guimarães/UOL

As cantoras Simone, Luedji Luna e Xênia França também estão entre as convidadas.

Para equilibrar o caldo, o SIM São Paulo também traz gente de fora da música - de líderes espirituais como a Monja Coen, passando por especialistas em mudanças climáticas, neurocientistas a cabeças de marketing de grandes empresas e agências de publicidade.

Além de, é claro, muitos espetáculos musicais. Serão dois palcos no Memorial da América Latina, com 37 atrações nacionais e internacionais com entrada gratuita - além de dezenas de shows espalhados por casas de São Paulo, como Bar Alto, Cine Jóia, Picles e FFFront.

Entre os destaques, estão uma noite apenas de artistas portugueses no Bar Alto, no dia 18, com shows de Romeu Bairos; Àkila a.k.a. Puta da Silva; Linda Martini; Agressive Girls; Mynda Guevara; uma noite com a nova música baiana no Cine Cortina, no dia 19, com Ana Barroso, J. Velloso e Recôncavo Experimental, Pedro Pondé e Sued Nunes; e a noite Map Music no Cine Jóia, no dia 20, com AJULIACOSTA, BATEKOO, KD SoundSystem, MU540, Pathy Dejesus, PÖ (Nyege Nyege).

Confira a programação completa dos side shows no perfil do Instagram do SIM São Paulo.

SIM São Paulo anuncia edição de 2025 com encontro de música e economia criativa Imagem: Divulgação

Veja a programação dos shows no Memorial da América Latina:

DIA 18

Espaço Vale

13h40 - Chingyklean

14h20 - Priscilla Agra

15h - André Prando

15h40 - Héloa

16h20 - Feli Colina

17h - Maria Beraldo

17h40 - Josy.Anne18h20 - Assucena19h - Brisa Flow

19h40 - Seu Pereira e Coletivo 401

Sim Stage

14h - Agustina Giovio

14h40 - Andarilho Cha

15h20 - Flor Et

DIA 19

Espaço Vale

13h40 - Cocão

14h20 - Ypu

15h - Fausto Fawcett

15h40 - Baobá

16h20 - Cabokaji

17h - Sofia Viola

17h40 - Núbia

18h20 - Calorosa

19h - The Mönic

19h40 - Baile do Mestre Cupijó

Sim Stage

14h - Math

14h40 - Paz Quintana

15h20 - Meu Funeral

DIA 20

Espaço Vale

13h - Estrela

13h40 - Dicky Brada

14h20 - Tagore

15h - Dona Iracema

15h40 - Klüber

16h20 - Nessa Onda

17h - Mayra Sánchez

17h40 - Liège

18h20 - Cidade Dormitório

19h - Ivyson