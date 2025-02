Sasha Meneghel treina pesado em hotel de Paris, com diária de até R$ 14 mil

Sasha Meneghel, 26, anda aproveitando as férias em Paris para pegar pesado na musculação.

O que aconteceu

A estilista compartilhou em suas redes registros de um treino pesado que fez nesta sexta-feira (14). Nas imagens, ela faz agachamentos, corre na esteira, levanta peso e faz flexões - tudo isso sob a sugestiva trilha sonora de "Tudo Outra Vez", tema do repertório do cantor João Figueiredo, 25, seu marido.

Nos comentários da publicação, vários internautas elogiaram o esforço - e a beleza - de Sasha. "Lindona! A musa do verão!", derreteu-se uma seguidora. "Sua beleza é surreal", concordou outra.

Sasha Meneghel está hospedada no Hôtel Plaza Athénée, espaço luxuoso da capital francesa. As diárias do local costumam custar em torno de R$ 12 mil, podendo chegar a mais de R$ 14 mil.