Rapper indígena detona piada de Bruna Luoise: 'Seu humor é ruim’

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

A influenciadora digital Katú Mirim criticou uma fala de Bruna Louise sobre indígenas.

O que aconteceu

Em participação no programa de Virginia Fonseca, a humorista fez uma piada indevida relacionada a indígenas. "Vi o orçamento dos espelhos da minha casa. Eu juro pra vocês, a arquiteta me entregou um papel, eu fiquei parada, olhando o orçamento dos espelhos. Ela falou: 'Bruna, você tá bem?'. E eu falei: 'Não, eu tô refletindo'. Gente, eu juro pra vocês... Eu falei: 'Isso aqui é só em espelho? Porque, assim, se o preço do é isso, eu entendo os índios terem entregado o Brasil para Portugal", disparou a comediante.

A influencer, então, postou um vídeo em suas redes sociais repercutindo a fala de Bruna Louise. "Que fala problemática, que desserviço. Como que você pode, colega, chamar isso de piada? Que desserviço. Mas, assim, eu vou te explicar uma história - a verdadeira história -, rapidinho. Porque essa história que você está fomentando é pela visão dos genocidas, dos colonizadores, eles que falaram isso, não os povos indígenas", desabafou Katú Mirim.

A galera chegou aqui, invadiu - e não descobriu, tá? Eles invadiram, porque aqui já era nosso, nós morávamos aqui, moramos aqui, então as nossas terras. E aí nessa invasão eles escravizaram o meu povo, trouxeram inúmeras doenças, começaram a est*prar mulheres indígenas... Começou o extermínio. E aí, para roubar algumas coisas, eles roubavam e deixavam o espelho, para falar que nós trocávamos coisas por espelhos , contou a influencer.

(...) Você acha que mais de 1.500 povos receberam eles com flores?! Muitos de nós fomos para o combate, mas foi um combate onde nós fomos as vítimas, porque não tínhamos o mesmo armamento que eles. Eu não sei se você sabe, mas o maior genocídio da humanidade aconteceu contra os povos indígenas. (...) Mais de setenta milhões de pessoas morreram aqui nas Américas , completou.

Na sequência, Katú manda um recado diretamente para Bruna Louise. "Então, antes de você ficar reproduzindo que nós entregamos nossa terra por causa de espelho... Eu acho que você está precisando de espelho e encarar a sua imagem de frente, o quanto seu humor é ruim, o quanto que você é cara de pau por ficar propagando essa mensagem, que, no final das contas, nós somos burros, né? Nós somos ignorantes, trocamos terras por espelhos", disparou.