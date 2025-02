Rafael Cardoso abre o jogo sobre depressão: 'Horrível'

Rafael Cardoso, 39, abriu o jogo sobre sua luta contra a depressão.

O que aconteceu

Em suas redes sociais, o ator contou como lida com a doença, que afeta milhões de pessoas de todo o mundo. "Hoje de manhã, tô em jejum, correndo. Mas lembrando que ontem eu não queria, tava lá… Depressão é f*da, gente. [Para] quem não sabe, a depressão vai e vem, mistura com um monte de coisas. A gente acha que está no passado ainda e não vive o presente", disse Rafael.

O artista ainda deu apoio para quem está com depressão. "É horrível! Mas, ó, se tá cansado, tá nessa? Tem que fazer alguma coisa, tem que levantar. Eu sei que não é fácil, mas é só levantar do caixão que o velório acaba. Não é fácil, ontem eu tava lá no velório. Ontem foi difícil, foi um dia mais complicado, veio tudo o que a gente está passando na vida, mudanças, tudo".

Ele finalizou enfatizando a importância de olhar para si mesmo. "Mas não adianta, gente. Só a gente pode fazer pela gente. Só a gente tem condições de mudar. Só você mesmo pode se ajudar. Não adianta ninguém falar nada, gritar. Vai dar vontade de fazer tudo errado de novo, mas tem que ficar firme. Porque, no meu caso, eu cansei".