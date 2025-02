Quem é Ivan Zettel, diretor de TV que ficou noivo de Adriana Birolli

Adriana Birolli anunciou para seus seguidores nesta quinta-feira, 13, que ela e Ivan Zettel estão de casamento marcado para o segundo semestre de 2025 e que os preparativos já estão em andamento.

"Vou me casar! Meu novo projeto para 2025! Eu sei que vai ser lindo, mas também sei que vai dar muito trabalho! E o primeiro passo, pra mim, foi escolher quem vai estar do meu lado pra me ajudar", publicou Birolli.

Zettel e a atriz estão juntos desde 2020. O romance teve início após anos de convivência profissional e encontros frequentes com amigos em comum. Durante a pandemia de covid-19, o casal passou a morar junto. Na época, Birolli comentou sobre a rotina compartilhada: "Ficamos inventando comidas, bolos, maratonando séries e, apesar de estarmos 24 horas juntos, sempre falta tempo para colocar o assunto em dia", disse à Quem.

Quem é Ivan Zettel?

Com uma longa trajetória na direção de novelas e séries, Ivan Zettel iniciou sua carreira na Rede Globo como assistente de direção da clássica Vale Tudo (1988). Ao longo dos anos, participou de grandes sucessos da emissora, como O Dono do Mundo (1991), Anos Rebeldes (1992), O Cravo e a Rosa (2000) e A Padroeira (2001).

Em 2006, Zettel migrou para a Record TV, onde comandou produções como Cidadão Brasileiro (2006), Luz do Sol (2007) e Rebelde (2011), remake do sucesso mexicano. Outros trabalhos de destaque incluem Dona Xepa (2013), Escrava Mãe (2016) e Belaventura (2017). Após 14 anos na emissora, ele deixou a Record em 2020.

Diferença de idade e críticas

Com 62 anos, Zettel tem 26 anos a mais que Birolli, que tem 36. A diferença de idade já gerou comentários nas redes sociais, mas a atriz minimiza as críticas: "Nunca existiu nenhum preconceito das pessoas que nos conhecem, que fazem parte das nossas vidas, de nossas famílias. Mas, na rua, nas redes sociais, a gente percebe o preconceito alheio, porém é uma besteira tão grande da parte dos outros", disse ao gshow.