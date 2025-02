Quem é Gabriela Lacerda, a piauiense vencedora do Miss Universe Brasil 2025

A piauiense Gabriela Lacerda foi a vencedora do Miss Universe Brasil 2025 realizado nesta quinta-feira (13) em Barueri, região metropolitana de São Paulo.

Quem é a Miss Universe Brasil 2025?

Maria Gabriela Silva Lacerda, mais conhecida como Gabriela Lacerda ou Gaby Lacerda, 22, que venceu o Miss Universe Brasil 2025 após derrotar outras 23 candidatas. Esta não foi a primeira vez que ela participou de um concurso de Miss.

Ela ficou em segundo lugar no Miss Universo Brasil 2021 — quando havia outro licenciado do Miss Universo no país. Na ocasião, Gabriela perdeu a coroa para a cearense Teresa Santos, mas ganhou a faixa de Miss Simpatia (na edição 2025 também).

Antes da competição nacional, ela venceu o Miss Teen Brasil quando era adolescente, organizado pelo atual CEO do Miss Universe Brasil 2025, Gerson Antonelli. Ela ficou no Top 12 do Miss Teen Mundial 2018, em El Salvador.

Em setembro do ano passado, na ocasião do Miss Universe Brasil 2024 — o primeiro sob a gestão de Antonelli —, Gabriela foi repórter do evento. Ela realizou entrevistas com personalidades presentes antes do concurso começar.

Em seu Instagram, Gabriela diz que é católica e jornalista. Ela não indicou se terminou a faculdade. Seu LinkedIn aponta que ela é estudante de Jornalismo na Universidade Anhanguera no período de 2021 a 2025.

Ela também é embaixadora do "Mães da Sé", uma instituição sem fins lucrativos que desde 1996 ajuda famílias na busca por seus entes desaparecidos. Ela publicou um vídeo em seu Instagram falando do projeto.

Causa foi defendida na final do concurso. Perguntada sobre qual seria sua plataforma social se eleita Miss Brasil, ela respondeu de forma tranquila e enfática: "Já tenho um projeto social que é impressionantemente esquecido pela sociedade. A gente quer falar sobre os desaparecidos que muitas vezes estão esquecidos pela própria lei e pela Justiça desse País".

Gabriela conta que mulheres e mães passam anos buscando por seus filhos perdidos: "Eu conto a história das Mães da Sé e eu quero contar essa história não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, já que essa é uma realidade mundial".

Sei que o Miss Universo é essa plataforma, para que todos possam entender a gravidade disso e como nós podemos transformar a vida dessas mães e famílias que tanto estão sofrendo pela invisibilidade, pelo esquecimento. Eu serei essa miss, a miss de atitude. Gabriela Lacerda, na etapa das perguntas antes de vencer o Miss Universe Brasil

Gabriela Lacerda vai representar o Brasil no Miss Universo 2025, na Tailândia. O concurso está previsto para acontecer em novembro. A dinamarquesa Victoria Kjaer vai coroar sua sucessora após um ano de reinado.