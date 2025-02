Otávio Mesquita compartilha boa recuperação após cirurgia cardíaca

Otávio Mesquita, 65, anunciou que está em boa recuperação após cirurgia cardíaca.

O que aconteceu

O apresentador de 65 anos descobriu uma obstrução séria no coração. Ele veio a público contar sobre o seu atual estado de saúde algumas semanas depois de ter passado por uma cirurgia na região.

Nesta sexta-feira (14), ele postou uma foto no Instagram em um exame e afirmou que está bem. "Olha aí! Depois da cirurgia, estou ótimo", escreveu.

No fim de janeiro, Otávio contou nas redes que precisou fazer um exame nas coronárias e foi então que descobriu sobre a obstrução séria. "Fiz o exame e descobri que uma das minhas coronárias estavam 95% tapadas. Podia ter um ataque do coração e ir para o céu. Graças a Deus, eu fiz essa operação, estou muito feliz com todos os médicos que me ajudaram".

A obstrução coronária é um bloqueio parcial ou total das artérias coronárias, que levam sangue oxigenado ao coração. O bloqueio pode ser causado através do acúmulo de placas de gordura, colesterol ou outras substâncias nas paredes dos vasos sanguíneos.