'QI elevado': quem é X, filho de Musk que mandou Trump calar a boca

Com apenas quatro anos, X Æ A-Xii, filho de Elon Musk, viralizou ao mandar Donald Trump se calar e dizer que o presidente dos Estados Unidos precisava "ir embora".

O que aconteceu

O garoto roubou a cena durante um discurso do pai no Salão Oval, na Casa Branca. "Você não é o presidente, você precisa ir embora", disse se aproximando do republicano. O presidente não olhou para a criança e não demonstrou reação.

Em diversas poses, caras e bocas, o menino não pareceu se intimidar com as câmeras. Segundo a agência de notícias AFP, Trump descreveu o filho de Musk como uma criança com "um QI elevado".

Elon Musk, o filho e Donald Trump em encontro na Casa Branca Imagem: Jim Watson/AFP

Segundo a mãe do garoto, o nome X Æ A-Xii carrega diversos significados. Em publicação no então Twitter, a cantora Grimes destrinchou o nome do filho: "X, a variável desconhecida; Æ, minha grafia élfica de Ai (amor e/ou inteligência artificial); A-12 = precursor do SR-17 (nossa aeronave favorita). Sem armas, sem defesas, apenas velocidade. Ótimo em batalha, mas não violento + A = Arcanjo, minha música favorita".

Musk tem 12 filhos

O empresário e Justine Wilson, uma autora canadense, se casaram em 2000 e se divorciaram em 2008. Os dois tiveram seis filhos juntos: Nevada Alexander, Vivian Jenna, Griffin, Kai, Saxon e Damian.

Nevada Alexander, o primeiro filho do casal, nasceu em 2002. No entanto, com apenas dez semanas, o bebê morreu por conta da SMSI (Síndrome de Morte Súbita Infantil), segundo a revista People. Dois anos depois, o casal teve gêmeos, Vivian e Griffin, por fertilização in vitro. Já em 2006, eles tiveram os trigêmeos Kai, Saxon e Damian, também por fertilização in vitro.

Musk e Grimes começaram a se relacionar a partir de 2018. Juntos, eles têm três filhos: X Æ A-Xii, Exa Dark Sideræl e Techno Mechanicus. X Æ A-Xii é o primeiro filho do casal e nasceu em 2020. Exa Dark Sideræl nasceu de uma barriga de aluguel em dezembro de 2021. Em setembro de 2023, uma biografia sobre Musk revelou que ele e Grimes haviam dado as boas-vindas secretamente a um terceiro filho: Techno Mechanicus.

Já com Shivon Zilis, Musk tem outros três filhos: Strider, Azure e um terceiro filho que ainda não teve o nome revelado. Os gêmeos Strider e Azure nasceram em 2021, apenas um mês antes de o bilionário e Grimes terem Exa Dark Siderael, de acordo com documentos judiciais publicados pelo Business Insider. Musk e Zilis só revelaram os nomes e gêneros dos bebês em setembro de 2023. No início de 2024, o casal teve o terceiro bebê —o 12º filho de Musk.

