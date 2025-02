No 'BBB 25', Aline chora por Vinícius e é consolada por Diogo Almeida

A policial militar Aline chorou no Big Brother Brasil 25 na manhã desta sexta-feira, 15, por preocupação com sua antiga dupla, o promotor de eventos Vinícius. Ao lado do ator Diogo Almeida, com quem a participante mantém uma relação amorosa, Aline desabou em lágrimas.

"Eu queria ter conseguido ficar com ele lá. Se ficasse só a gente, eu teria saído", afirmou a sister, referindo-se à sua própria eliminação na Prova do Líder desta semana.

"Põe para fora. Não prende, não. Desabafa", consolou o ator. Momentos antes, a participante já havia mencionado sua preocupação. "Caramba, meu peito está agoniado já".

Com a eliminação da prova, Aline está vetada da Prova do Anjo e sequer tem a possibilidade de imunizar o amigo no próximo Paredão.