Netflix considera olhar posts de suas estrelas após caso Karla Sofia Gascón

A diretora de conteúdo da Netflix, Bela Bajaria, falou pela primeira vez sobre o escândalo na campanha de divulgação de Emilia Pérez. A companhia não descarta a possibilidade de verificar as publicações de seus astros e estrelas nas redes sociais, para evitar que casos como o de Karla Sofia Gascón se repitam. No entanto, ela também admite que, na prática, fazer essa sondagem não é algo simples.

Em entrevista ao The Town Podcast, comandado pelo jornalista Matt Beloni, Bajaria esclareceu que não faz parte da política de Hollywood analisar as redes sociais dos talentos, mas contou que há pessoas reavaliando o processo. "Será que isso será uma prática padrão daqui em diante? Acho que o time fez um trabalho incrível na campanha [de Emilia Pérez] e acredito que este caso esteja levantando perguntas e fazendo muitas pessoas repensarem."

Pressionada sobre o posicionamento da Netflix, a executiva disse que há conversas acontecendo internamente, mas disse que há conflitos mais delicados envolvidos.

"Acredito que todos nós estamos falando sobre isso. Mas você também precisa pensar, nós vamos realmente olhar as redes sociais de milhares de pessoas ao redor do mundo, todos os dias, da montanha de filmes e séries originais que licenciamos e coproduzimos? Acho que isso extrapola de forma prática o que significa tudo isso. São os perfis particulares dessas pessoas. Mas [a situação] com certeza traz questionamentos. Como deve ser esse processo? O mais triste é que isso tira a atenção de um filme que é muito especial", pontuou.

Com 13 indicações ao Oscar 2025, Emilia Pérez enfrenta uma crise na campanha de divulgação desde que publicações antigas de Karla Sofia Gascón nas redes sociais vieram à tona. No início do mês, a atriz anunciou que iria se afastar de todo o restante da campanha até o Oscar, em 2 de março. Com isso, ela já esteve ausente do Critics' Choice, do PGA Awards (prêmio do sindicato de produtores) e do Goya, o ‘Oscar espanhol’, e não está na lista de convidados do BAFTA Film Awards, marcado para o próximo domingo, 16.

"É uma pena para uma centena de pessoas incríveis que fizeram um filme maravilhoso", lamentou Bajaria. "Se você olhar para as indicações e todos os prêmios que o filme já recebeu, é uma pena porque [o caso] desviou o olhar de tudo isso, sequestrou a conversa desse filme incrível do Jacques Audiard. Também é uma pena para Zoe [Saldaña] e Selena [Gomez], que estão há 6 meses fazendo campanha e viram a situação explodir desta forma."