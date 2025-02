BBB 25: Mateus e Vitória estão na Mira do Líder pela 4ª semana consecutiva

Pela quarta semana consecutiva, Mateus e Vitória receberam pulseiras da Mira do Líder no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

De 5 Miras do programa até agora, a dupla de amigos esteve em 4. Duas delas ainda enquanto dupla e duas delas já como jogadores individuais.

Na segunda Liderança, Diogo e Vilma colocaram a pulseira na dupla. Àquela altura, o jogo ainda era totalmente em duplas.

Já na terceira Liderança, o jogo era em duplas apenas para a casa, mas a eliminação já seria individual. Maike e Gabriel, líderes, colocaram uma das pulseiras na dupla de amigos.

A quarta Liderança foi a primeira individual do programa. João Gabriel teve 5 alvos e distribuiu um para Vitória e um para Mateus.

A situação se repetiu nesta quinta liderança, com a vitória de Eva. Entre as 5 escolhas que precisou fazer, a bailarina deu uma pulseira para cada um dos dois amigos.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas