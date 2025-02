'Sangrenta e mais gay': elenco de 'Yellowjackets' expõe evolução da série

Queridinha cult, a série "Yellowjackets" estreia sua terceira temporada, nesta sexta-feira, 14. Meses antes, o elenco veio ao Brasil, na CCXP, e conversou com Splash sobre as expectativas para episódios inéditos, trajetória até aqui, e uma inesperada conexão com o país.

O que aconteceu

O elenco não fazia ideia que a série se tornaria um sucesso, apesar de o episódio inicial ter chamado a atenção de Hollywood. "Sabia que o episódio piloto era muito forte, fez bastante burburinho, ficou rodando por um tempo, todo mundo estava falando a respeito. O piloto é fantástico! É muito bom. Mas a gente não sabia o que esperar", falou Sophie Thatcher, a jovem Natalie no seriado.

Em alta pelo recente "Acompanhante Perfeita", Sophie Thatcher se disse fascinada pelas emoções intensas dos filmes e séries de terror. Aos 24 anos, a jovem atriz já tem um currículo de peso no gênero, com "Yellowjackets", "Herege", "Maxxxine", "Boogeyman: Seu Medo É Real" e até mesmo a série de TV de "O Exorcista".

Acho que [o terror] te permite explorar todas as emoções extremas de qualquer pessoa. É uma válvula de escape, às vezes. Como atriz, eu adoro chorar. Eu choro muito. Dá para explorar bastante e, se você for sortudo, recebe um ótimo arco de personagem.

Sophie Thatcher

Sophie Tatcher em cena de "Yellowjackets" Imagem: Divulgação

Já Courtney Eaton, que vive a intensa Lottie, revela que a 3ª temporada será a melhor da série. "Acho que fomos muito sortudas com o rumo que a série tomou e onde estamos na terceira temporada. Pessoalmente, acho que será a nossa melhor temporada —e eu não falo isso sempre!", disse a australiana, entusiasmada.

Na hora de descrever o que esperar dos novos episódios, o elenco deu duas qualidades: mais sangue e mais momentos gays. A série, que acompanha um grupo de jovens jogadoras de futebol, perdidas na floresta após um acidente, é repleta de cenas de violência, canibalismo e também romances lésbicos —e parece que o novo ano terá tudo isso em dobro.

Mais sangrenta e gay! É o nosso novo slogan.

Sophie Nélisse, que vive a jovem Shauna

Sophie Nelisse em cena de "Yellowjackets" Imagem: Divulgação

A história se passa no Canadá, mas um dos atores de "Yellowjackets" é filho de brasileira e já até representou o Brasil na patinação no gelo. Kevin Alves, que vive Travis no programa, tem mãe brasileira e pai português, o que significa que até consegue arranhar o idioma, com um pouco de sotaque. Antes da atuação, ele fez história ao representar o país tropical na patinação artística.

Kevin Alves deixou em aberto a possibilidade de interpretar um descendente de brasileiros, assim como fez Kaya Scodelario, em "Senna". "Na verdade, houve uma época em que isso quase aconteceu. Aquilo não rolou, mas quem sabe no futuro", falou o ator.

A terceira temporada de "Yellowjackets" será transmitida semanalmente, às sextas, no streaming Paramount+.