Mãezona: Clarice pisa em Juliano para ajudar Beatriz em 'Garota do Momento'

No capítulo desta sexta-feira (14) de "Garota do Momento" (Globo), Carmem conta a Beatriz que a casa do orfanato foi vendida. Em seguida, Juliano revela a Maristela que comprou o imóvel de Petrópolis.

Assim que sabe quem é o verdadeiro comprador da casa, Beatriz surta. A mocinha diz não aceita ser inquilina de Juliano.

Indignada com a situação, Clarice afirma que só voltará para o marido se ele doar o imóvel para Carmem.

Beatriz (Duda Santos) e Carmem (Solange Couto) em 'Garota do Momento' Imagem: Beatriz Damy/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Beatriz aceita o convite de Sérgio. Beto tenta levantar o patrocínio para a nova novela de Sérgio. Nelson não gosta de saber que Érico está na casa de Anita.

Guto descobre que Anita está apaixonada por Alfredo. Flora vê Zélia beijar Juliano. Onofre não aceita patrocinar a novela.

