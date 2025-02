Lula lamenta morte de Cacá Diegues: 'Conquistou a atenção de todo o mundo'

O presidente Lula utilizou as redes sociais para lamentar a morte do cineasta Cacá Diegues, nesta sexta-feira (14). O diretor de filmes como "Xica da Silva", "Tieta do Agreste" e "Deus é brasileiro" morreu na madrugada da sexta.

O que aconteceu?

Lula publicou uma nota oficial apontando as colaborações culturais de Cacá. Na nota de pesar, o presidente afirmou que o diretor "levou o Brasil e a cultura brasileira para as telas do cinema e conquistou a atenção de todo o mundo".

Lula apontou que os filmes de Cacá Diegues "mostram muito bem nossa história, nosso jeito de ser, nossa criatividade". O petista celebrou o legado que o diretor deixou para trás e ofereceu seus sentimentos.

"Meus sentimentos aos familiares, colegas e fãs do grande Cacá Diegues".

Lula

Morte de Cacá aconteceu por complicações durante uma cirurgia. A informação foi confirmada pela ABL (Academia Brasileira de Letras) por meio de um comunicado oficial. O corpo do diretor será velado velado neste sábado (15), a partir das 9h, na sede da instituição.

Ele deixa a esposa, Renata Almeida Magalhães, e filhos. Em 2019, o cineasta perdeu a filha, a atriz e cineasta Flora Diegues, aos 34 anos. Flora tratava um câncer no cérebro.