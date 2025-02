Amigos e rivais: A rivalidades que escondem grandes amizades nos animes

No dia 14 de fevereiro é comemorado o Dia de São Valentim, que é o Dia dos Namorados em muitos países. Só que, essa data, também é usada para comemorar o Dia Internacional da Amizade.

Splash preparou uma lista com grandes rivalidades dos animes que, na verdade, escondem uma bela amizade por trás.

Midoriya e Bakugo ("My Hero Academia")

Midoriya e Bakugo em 'My Hero Academia' Imagem: Reprodução/Bones

Amigos de infância desde quando jogavam Super Trunfo de Heróis, Midoriya e Bakugo tiveram uma relação construída através de muita provocação e bullying. Bakugo se vangloriava por ter poderes e zombava de Midoriya por não ter um dom.

Mas a coisa mudou quando Midoriya ganhou os poderes do One For All e se tornou um dos heróis mais poderosos do mundo. Agora, visto como rival por Bakugo, os conflitos desses dois evoluíram até construir uma bonita amizade.

Ino e Sakura ("Naruto")

Ino e Sakura em 'Boruto' Imagem: Reprodução/Pierrot

Quando se fala de rivalidade em "Naruto" é normal lembrar apenas do protagonista e seu eterno adversário, Sasuke, mas precisamos lembrar que Sakura e Ino também protagonizaram grandes conflitos. As duas ninjas não se bicaram durante parte do anime, sempre trocando provocações e jutsus.

Mas a torcida de Ino foi fundamental para o crescimento de Sakura durante a série. Tudo bem que a ninja de cabelos rosas foi ignorada pelo autor Masashi Kishimoto durante boa parte da Guerra Ninja, mas isso não muda o fato de que Sakura se tornou uma coprotagonista melhor.

Catarina e Maria ("My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom!")

Catarina e Maria de 'My Next Life as a Villainess' Imagem: Reprodução

Este é um daqueles animes nos quais a protagonista na verdade é a vilã da história, então podemos imaginar que a grande inimiga dela é a mocinha Maria, certo? Errado! No jogo Fortune Lover, Catarina seria escorraçada após tramar várias falcatruas contra Maria, mas nessa versão da história a coisa rola de um jeito diferente.

A humilde moça loira que foi parar na escola de ricaços acaba criando uma relação de amizade forte com a Catarina e, de certa forma, evita o destino tenebroso para a vilã. Na verdade, a relação das duas é tão próxima que dá até para fãs shipparem como um casal.

Hinata e Kageyama ("Haikyu!")

Hinata e Kageyama em 'Haikyu' Imagem: Reprodução

É impossível escrever uma lista de rivais que são amigos sem citar Hinata e Kageyama, de "Kaikyu!". Logo no primeiro capítulo, o exímio jogador Kageyama é mostrado como o grande rival do baixinho protagonista, mas, no fim, os dois acabam no mesmo colégio do ensino médio e precisam se tornar colegas de time na marra.

Enquanto Kageyama é técnica, força e potência, Hinata complementa esse duo do vôlei com velocidade, instinto e vontade de superar adversidades. No fim, eles são belos amigos, além de ótimos jogadores de vôlei.

Serena e Rei ("Sailor Moon")

Serena e Rei em 'Sailor Moon' Imagem: Reprodução/Toei Animation

Teoricamente, Serena Tsukino é a líder das Sailors e as demais devem respeitá-la, mas a protagonista é tão irresponsável que Rei Hino sempre implica com ela. Era até bem comum Sailor Moon e Sailor Mars, suas identidades secretas, começarem a discutir no meio de uma luta contra o monstro do episódio do dia.

No anime clássico teve até um agravante: Rei namorou Darien, que é ninguém menos que o par romântico destinado à protagonista. Mas, no final da primeira série, essas diferenças foram colocadas de lado quando Rei passou a ser mais gentil com Serena e ajudando a protagonista durante um período depressivo (e também em lutas contra as forças do mal).

Kaido e Big Mom ("One Piece")

Big Mom e Kaido em 'One Piece' Imagem: Reprodução

E quem disse que vilões não podem fazer amizade? Kaido e Big Mom fazem parte do perigoso grupo dos Quatro Imperadores do Mar e, normalmente, cada um resolvia suas próprias tretas e tentava conquistar seu território.

Após Big Mom ter visto Luffy fugir de Whole Cake, e com o protagonista próximo de atacar Kaido, os dois vilões adversários decidiram unir forças para barrar o levante dos Chapéus de Palha. Infelizmente, a treta rendeu uma suposta morte para essa galera, mas eles foram amigos até o fim, é isso que importa...

Ash e Gary ("Pokémon")

Gary e Ash em 'Pokémon' Imagem: Reprodução

Desde o primeiro episódio de "Pokémon", Ash era humilhado por Gary Carvalho, o nepobaby de Pallet. Com seu carro conversível e um monte de mulheres esbeltas, ele sempre esfregava sua superioridade na cara do amigo do Pikachu.

Mas, logo, essa rivalidade se tornou uma amizade. Ao contrário de Ash, que continua com 10 anos até hoje, Gary cresceu e amadureceu, se tornando um pesquisador com o humor bem menos explosivo. Hoje eles até não se odeiam e trocam confidências nos churrascões de Pallet.

Sakura e Meiling ("Card Captor Sakura")

Sakura e Meiling em 'Clear Card' Imagem: Reprodução

Aqui temos um clássico caso de rivalidade por homens: Meiling vem da China porque é profundamente apaixonada por Syaoran, o par romântico da protagonista, Sakura. A personagem é estridente, irritante e nada simpática com a caçadora de cartas e, durante um tempo, entra em conflito com Sakura.

Mas essa rivalidade da chinesinha não durou muito tempo, afinal logo ela foi cativada pela energia positiva e hospitaleira deste anime. Logo, ela se tornou uma amiga de Sakura e até ajudou a protagonista a se aproximar de Syaoran.