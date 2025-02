Leão: Gracyanne se mostra ligada a Belo ao comparar Guilherme com ex no BBB

Gracyanne Barbosa ainda se mostra muito ligada ao seu ex-marido Belo ao compará-lo com Guilherme, seu colega de confinamento no Big Brother Brasil 25, apontou Leão Lobo na edição do Splash Show desta sexta-feira (14).

Você vê que ela não fala que gosta do Guilherme. Ela lembra do Belo. E eu não sei, olhando para o Guilherme, eu não vejo nenhuma semelhança entre ele e o Belo, no jeito dele, nada disso. Mas ela vê.

Então é sinal que ela está o tempo inteiro ligada ainda no movimento do Belo. Tomara. E parece que também, pelo que ele falou aqui fora, estaria aberto a voltar. Parece que ele já está solteiro de novo...

Leão Lobo

Em conversa na casa com Diego Hypolito, Gracyanne declarou que Guilherme tem a personalidade parecida com a de Belo. Segundo ela, é até difícil ficar ao lado do brother sem se emocionar.

Adoro conversar com o Gui! No dia que saí no Paredão, eu falei que ele é muito parecido com o Belo. Nossa!

Às vezes eu não consigo conversar com ele [Guilherme] porque me remete tanto ao Belo, que preciso sair.

Ele fala com as mesmas frases do Belo... Até o jeito é muito igual! Às vezes fica difícil de ficar do lado dele sem me emocionar, por isso saio de perto. Mas ele é um menino muito especial.

Gracyanne Barbosa, em conversa com Diego Hypolito no BBB 25

