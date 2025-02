Gaules e Lett anunciam fim do noivado em live stream: 'Não é falta de amor'

O streamer Gaules, 41, e a influenciadora Lett, 25, confirmaram o término do relacionamento amoroso de sete anos.

O que aconteceu

Eles anunciaram a separação por meio de uma transmissão ao vivo. Segundo o agora ex-casal, a decisão de pôr fim ao romance foi tomada em comum acordo e não abalou a relação deles como amigos. "Queríamos deixar claro que dá para fazer isso da forma correta, somos privilegiados porque não teve briga, a gente nunca brigou, não teve traição, não teve nada em relação a isso", disse Gaules.

Lett atribuiu a ruptura do namoro à fase difícil que enfrenta atualmente em sua luta contra a depressão. "Sabemos que o Gau não merece estar com alguém pela metade - e, neste momento, eu estou pela metade. Não consigo entregar para ele 100% do que ele merece, porque não estou bem. Eu preciso me cuidar, me reencontrar e ter amor-próprio, para depois amar uma pessoa."

Ela deixou claro que deseja focar na recuperação neste momento. Lett fez questão de elogiar Gaules, dizendo que ele teve grande importância nesse período de depressão vivido por ela.

Não é falta de amor, não é falta de tentativa e está tudo bem. Se não fosse ele, eu não estaria nem aqui conseguindo falar com vocês, porque talvez tinha tirado minha vida há muito tempo.

Gaules e Lett começaram a namorar em 2018 e ficaram noivos três anos depois. A iniciativa, na ocasião, partiu de Lett, que surpreendeu o amado com um pedido de casamento durante uma live, em dezembro de 2021.

Procure ajuda

Se você ou alguém que você conhece estiver precisando de ajuda, ligue para o Centro de Valorização da Vida (CVV) no número 188.