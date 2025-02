Grávida, Bia Miranda se envolve em briga em balada: 'Não abaixo a cabeça'

A influenciadora Bia Miranda, namorada do Gato Preto, se envolveu em uma briga de socos em balada no RJ, na madrugada desta sexta-feira (14). Miranda está gravida de uma menina que irá se chamar Maysha.

"Se for pra brigar, a gente briga, não abaixo a cabeça para ninguém, pode ser homem ou mulher".

Bia Miranda

O que aconteceu?

Segundo Bia Miranda, nos stories, a briga começou porque tacaram algo no carro deles. "A gente já estava indo embora e essa mona tacou, não sei se foi um copo ou uma garrafa de bebida no carro".

Depois disso, a influenciadora saiu do carro e começou a briga. "Na hora que eu saí do carro, eu dei nela mesmo, e minha tropa começou a dar nela, nela e nos amiguinhos e amiguinhas dela".

Durante a briga, rasgaram o top de Bia Miranda e suas joias. "Ela rasgou meu top, acho que eu paguei até peitinho. Já é até uma propaganda para o meu Privacy".

"Ela quebrou meu cordão, que custa mais de R$150 mil", contou Bia, acrescentando: "Agradeço aos meninos que vendem bala, que pegaram meu cordão do chão e me devolveram, vou ser grata a vocês sempre".

"O Samuel [Gato Preto] está cheio de sangue". Segundo a influenciadora, tentaram tacar a culpa no namorado dela, Gato Preto, que supostamente só entrou na briga para separar.

FAMOSOS: Tentaram bater na Bia Miranda essa madrugada, na porta de uma balada.



Segundo a influenciadora, ao chegar no estacionamento encontrou duas meninas encostadas em seu carro e pediu para que se afastassem, mas acabou sendo confrontada e toda confusão começou.

Parte 2 pic.twitter.com/wzG4jXojSv -- Babados Secreto (@babadosecreto) February 14, 2025

Uma das mulheres envolvidas na briga disse que Bia Miranda está mentindo. "Para de ser doida, mulher, não tinha copo, não tinha nada, você chegou nos xingando e quase matou minha amiga, que está no hospital agora em estado grave".

A influenciadora está indo no médico para fazer exames e conferir o estado de sua gravidez. "Vamos para o médico, só para ter certeza que a Maysha está bem, ela e a amiga dela tentaram acertar minha barriga".

"Aí, eu entro no insta delas, e elas me seguem". Segundo Bia Miranda, as duas meninas que tacaram algo no carro deles já sabiam quem eles eram e fizeram tudo de propósito.