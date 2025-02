Google desativa alerta para terremoto no Brasil após erro no RJ e em SP

O Google desativou o sistema de alerta de terremotos no Brasil após uma falha que assustou moradores do Rio de Janeiro e de São Paulo na madrugada de quarta-feira (14).

O que aconteceu?

O aviso indicava um tremor de magnitude entre 4,2 e 5,4 próximo a Ubatuba (SP), mas não houve registro de terremoto na região. O alerta foi enviado para celulares com sistema Android de São Paulo e Rio de Janeiro.

Após a falha, o Google pediu desculpas aos usuários, confirmou que o sistema foi desativado no Brasil, e disse investigar o que levou ao erro. O sistema de alertas do Google é usado em diversos países para avisar sobre tremores reais.

O sistema de detecção do Google usa sensores dos celulares Android para identificar tremores. Quando vários aparelhos detectam vibrações simultâneas, a plataforma emite alertas de emergência. No entanto, órgãos oficiais como o Centro de Sismologia da USP e o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico negaram a ocorrência de abalos sísmicos.

A falsa notificação assustou e levou a um grande número de acessos no site do Centro de Sismologia da USP, que chegou a sair do ar. A Defesa Civil de São Paulo também se pronunciou, afirmando que não houve tremor e que o alerta não partiu de fontes oficiais.

O Sistema Android de Alertas de Terremoto é um sistema complementar que usa celulares Android para estimar vibrações de terremotos e oferecer alertas para as pessoas. Ele não foi desenhado para substituir nenhum outro sistema de alerta oficial. Em 14 de fevereiro, nosso sistema detectou sinais de celulares em localização próxima ao litoral de São Paulo e disparou um alerta de terremoto aos usuários na região. Nós desativamos prontamente o sistema de alerta no Brasil e estamos investigando o ocorrido. Pedimos desculpas aos nossos usuários pelo inconveniente e seguimos comprometidos em aprimorar nossas ferramentas

Google

Por que só no Android?

O alerta foi enviado exclusivamente para celulares Android porque a tecnologia de detecção de terremotos está integrada ao sistema operacional do Google. A empresa utiliza a rede de dispositivos Android como uma espécie de rede sísmica global, capaz de identificar tremores em tempo real.

Já os iPhones, que usam o sistema iOS da Apple, não contam com essa funcionalidade. A Apple possui seu próprio sistema de alertas de emergência, mas ele não inclui detecção de terremotos.

Apesar da falha, a tecnologia do Google é considerada inovadora e pode salvar vidas em regiões com alta atividade sísmica. O sistema é capaz de emitir alertas segundos antes de um tremor, dando tempo para que as pessoas se protejam. No entanto, erros como o ocorrido no Brasil podem minar a confiança dos usuários.

Como ativar: