'Vigarista' x 'idiota': Musk e criador do ChatGPT foram de sócios a rivais

Elon Musk, dono do X (ex-Twitter), da Tesla, SpaceX e atualmente chefe do Departamento de Eficiência Governamental do presidente Donald Trump, fez uma oferta de US$ 97,4 bilhões (R$ 560 bilhões) pela OpenAI. A empresa por trás do ChatGPT, no entanto, não estava à venda. Altman recusou a oferta de Musk nesta segunda (10) no X.

no thank you but we will buy twitter for $9.74 billion if you want -- Sam Altman (@sama) February 10, 2025

"Não, obrigada, mas compraremos o Twitter [sic] por US$ 9,74 bilhões se você quiser". Musk respondeu ao tuíte apenas com a palavra "vigarista". É bom lembrar que a conturbada compra da rede social custou ao empresário US$ 44 bilhões (R$ 253,75 bi) em 2022.

Como Altman e Musk foram da amizade à rixa pública?

Em 2015, Altman e Musk estiveram entre os 11 confundadores da OpenAI, mas eram os dois empresários que serviam como seus diretores. Em um post introdutório no blog da empresa na época, ela é apresentada como uma organização de pesquisa sem fins lucrativos cuja missão era "avançar a inteligência digital da maneira em que é mais provável de beneficiar a humanidade como um todo, irrestrita pela necessidade de gerar retorno financeiro".

Altman e Musk, junto com outros investidores, investiram US$ 1 bilhão na OpenAi quando ela foi fundada. Entre outros nomes que colaboraram com o projeto estão empreendedores bilionários como o democrata Reid Hoffman e o republicano Peter Thiel, fundador do PayPal e ex-membro do conselho do Facebook (e depois Meta).

Em 2018, Musk deixou o conselho de diretores da OpenAI em uma decisão justificada pela organização como "eliminação de um potencial conflito futuro para Elon, à medida que a Tesla continua a se tornar mais focada em IA". Na ocasião, o anúncio garantia que Elon Musk continuaria a doar dinheiro e aconselhar o desenvolvimento da OpenAI.

Em julho de 2023, Musk anunciou sua própria startup de inteligência artificial generativa, a xAI. Parte desta iniciativa era o chatbot Grok que ele descreveu como "anti woke" (algo como "não politicamente correto"), em resposta ao ChatGPT — que havia sido lançado ao público pouco mais de oito meses antes e causou grande alarde. Em uma conversa no Twitter Spaces na época, ele ainda ressaltou o potencial destrutivo da IA para a humanidade.

Em março de 2024, Musk entrou com um processo contra a OpenAI por supostamente se tornar "uma subsidiária de fato" e "de código fechado" da Microsoft. A empresa fundada por Bill Gates é investidora da organização de Altman. Em novembro, ele ainda entrou com uma liminar para conter uma "górgona paralisadora do mercado", como classificou a OpenAI, de se tornar uma entidade com fins lucrativos. Em outubro, ele afirmou em entrevista a Tucker Carlson que Altman era "alguém em que não se pode confiar".

Logo após o início do processo, um texto publicado no blog da OpenAI revisitou a história de como Musk deixou o seu conselho. Durante discussões sobre como tornar a OpenAI uma organização com fins lucrativos para aumentar os investimentos em infraestrutura, o dono do X teria feito tentativas de obter mais de 50% de participação societária e o título de CEO, ou de fundir a OpenAI com a Tesla. No fim, Musk afirmou que a organização não teria futuro sem ele e decidiu ser concorrente. Trocas de email foram expostas, solidificando a desavença entre os dois.

Em 21 de janeiro de 2025, Altman apareceu na posse de Trump para o anúncio do projeto Stargate. A empreitada de US$ 500 bilhões vislumbrada pelo presidente, de quem Musk é aliado, financiará a construção de infraestrutura de inteligência artificial para a OpenAI nos EUA nos próximos quatro anos.

A própria organização é uma das fundadoras da Stargate, que ainda conta com Oracle e SoftBank como sócios. Arm, Microsoft, NVIDIA, Oracle e a OpenAI ainda são considerados "parceiros tecnológicos". Trump chamou Altman de aquele que é "de longe, o líder em inteligência artificial generativa", e o criador do ChatGPT afirmou que o projeto não teria sido possível sem o presidente.

No dia seguinte, a proximidade entre Trump e Altman já parecia incomodar Musk. O dono do X comentou na rede social no anúncio do projeto Stargate pela OpenAI, afirmando que eles não tinham assegurado os investimentos que afirmavam ter.

Sam is a swindler -- Elon Musk (@elonmusk) January 22, 2025

Altman rebateu convidando Musk para visitar o local das obras do projeto. E alfinetou: "Isso é ótimo para o país. Eu entendo que aquilo que é ótimo para o país nem sempre é ótimo para as suas empresas, mas no seu novo cargo [no governo Trump] eu espero que você vá colocar os EUA em primeiro lugar na maioria das vezes". Musk não gostou e o chamou de "vigarista" e "mentiroso", além de ter compartilhado uma postagem de 2021 em que Altman comemorava a derrota de Trump nas eleições do ano anterior.

No dia 23 de janeiro, Trump foi perguntado por uma jornalista se era verdade que os envolvidos no projeto Stargate não tinham o dinheiro para executá-lo, como Musk afirmou. O presidente disse não saber se era verdade, mas sinalizou sua crença de que o investimento seria levantado em breve, porque havia "pessoas muito ricas envolvidas". E minimizou a acusação de seu aliado: "Elon não gosta de uma daquelas pessoas" [envolvidas no projeto], referindo-se aparentemente a Altman.

"Elon doesn't like one of those people" — Trump on Sam Altman pic.twitter.com/vBpO75Tsas -- Aaron Rupar (@atrupar) January 23, 2025

No dia 24, Musk republicou um resumo de uma matéria do jornal Financial Times que afirmava que o projeto Stargate ainda não tinha "garantido investimentos", além de ter não ter estrutura ou recebido subsídio do governo americano. No entanto, a reportagem também aponta que o intuito é que a infraestrutura sirva apenas à OpenAI. Musk garantiu que o Stargate "está desmoronando mesmo antes de começar".

OPENAI'S $500B "STARGATE" DREAM IS RUNNING ON HOPES AND HOT AIR



Sam Altman's grand plan to build "Stargate," a $500 billion AI infrastructure exclusively for OpenAI, is already falling apart before it even starts.



There's no secured funding, no government support, no detailed? https://t.co/gsU04VvN1C pic.twitter.com/92tSW15wX9 -- Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 24, 2025

Ao enviar sua oferta de compra da OpenAI na segunda (10), Musk afirmou ao The Wall Street Journal que esperava que "a OpenAI volte a ser a força do bem focada em segurança e de código aberto que um dia foi". É possível que sua intenção fosse fundir a organização com a xAI.

Também na segunda, Altman garantiu a Bloomberg que a OpeanAI "não está à venda". Ele ainda classificou a oferta como a última de uma série de "táticas, muitos e muitos processos e todos o tipo de coisa louca, e agora isso" de seu concorrente Musk, com o intuito de "atrasar" o desenvolvimento da companhia.

Altman literally testified to Congress that he wouldn't get OpenAI compensation and now he wants $10 billion! What a liar. https://t.co/YpHvcm0WZa -- Elon Musk (@elonmusk) January 23, 2025

Em janeiro, durante a série de tuítes trocadas entre os empresários após o anúncio do Stargate, Musk acusou Altman de ser um "mentiroso" por testemunhar ao Congresso que não procuraria compensação financeira pela OpenAI e agora querer transformá-la em uma organização com fins lucrativos. Ele republicou uma manchete da agência Reuters que afirma que a OpenAI não será mais controlada pelo conselho, sem fins lucrativos, e que Altman terá o controle societário — que era desejado por Musk.

Altman ainda garantiu nesta terça (11) no Paris AI Action Summit que a OpenAI não está "mudando para um modelo com fim lucrativo", apesar de a organização estar trabalhando para criar um braço empresarial que daria a ela mais liberdade, segundo a rede americana CNN. "Quero dizer, não tenho certeza se vamos sequer criá-lo. Mas não importa o que aconteça, a organização sem fins lucrativos continuará extremamente importante; ela liderará a missão e continuará a existir. O conselho está analisando diversas opções sobre como melhor estruturar esta próxima fase, mas a organização sem fins lucrativos não irá a lugar algum", afirmou.