Gêmeos são eliminados da Prova do Líder do 'BBB 25' e justificam que não entenderam regra

Os gêmeos João Gabriel e João Pedro foram eliminados da Prova do Líder na quinta-feira, 13, após terem ido ao banheiro durante a explicação das regras. Enquanto a dinâmica do BBB 25 rolava, explicaram que não é a primeira vez que vão ao banheiro entre o anúncio do apresentador Tadeu Schmidt e o início da prova.

Após serem eliminados, ambos se reuniram no gramado e conversaram sobre a prova, junto de Gracyanne e Renata. Na ocasião, João Gabriel afirmou: "Da outra vez eu fui no banheiro também e eles não falaram nada. Agora que eles falaram. Não entendi".

Renata respondeu que esse era o motivo da bronca e da desclassificação: "É como se fosse 'a resistência é a partir de agora'".

Além dos gêmeos, Renata foi desclassificada da Prova do Líder. Os três estão na Xepa por terem desobedecido as regras do programa.

Um dos gêmeos admitiu ter sentido vergonha da desclassificação. João Pedro retrucou: "Nós só fomos ao banheiro. Não tem que ter vergonha de nada".

Não é a primeira punição que um deles "causa" no reality. João Pedro também foi o motivo da casa cair no Tá Com Nada após a volta de Gracyanne.

