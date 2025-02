Gael é obrigado a esconder um dos maiores segredos de 'Mania de Você'

No capítulo de sábado (15), da novela "Mania de Você" (Globo), Luma afirma a Mavi que desconfia de Julius Eyer. Viola tenta convencer Filipa a ajudar Rudá.

Rudá é obrigado a cooperar com detentos para armar a fuga do presídio. Tomás ajuda Sirlei, que se embriaga por causa de Berta. Hugo desmaia, deixando Gael aflito. Michele não confessa a Cristiano que esteve com outra pessoa durante a ausência do namorado.

Hugo pede a Gael que não conte a Diana e a Bruna que passou mal. Luma arma com uma mulher para alterar a bebida de Julius Eyer e confiscar o celular do falso empresário.

Viola reconhece um segurança de Mavi e pressente que Filipa corre perigo. Luma prova a Mavi que Julius Eyer é um brasileiro farsante.