Gabriel surpreende com foto pelado e responde sobre criar conteúdo adulto

Sexto eliminado do BBB 25 (Globo), Gabriel surpreendeu os fãs na tarde desta sexta-feira (14).

O que aconteceu

O ex-BBB usou as redes sociais para publicar fotos sem roupas e no chuveiro. "Nada melhor do que um banho pelado", escreveu na legenda das imagens no X, antigo Twitter.

Em seguida, o brother gravou um vídeo no Instagram Stories dizendo que está voltando para sua casa em São Paulo.

Mano, como é bom aquelas coisas que no dia a dia a gente nem liga, mas quando a gente tira, a gente sente bastante. Tomar banho pelado... Nossa, que saudade. Isso é muito bom Gabriel Yoshimoto

O participante também contou em entrevista ao Gshow que não pretende produzir conteúdo adulto para plataformas pagas. "Aí eu teria que lidar com o ânimo de Juliana, eu gosto dela tranquilinha comigo. Nada de B.O", brincou.

