Filha de Cacá Diegues, Flora era atriz e morreu em 2019 aos 34 anos

Cacá Diegues morreu na manhã desta sexta-feira (14), por complicações após uma cirurgia. Há cinco anos, em 2019, a filha do cineasta, Flora Diegues, morreu aos 34 anos em decorrência de um câncer no cérebro. Ela era atriz, roteirista e diretora.

O que aconteceu

Flora morreu em 2 de junho e 2019. Ela lutava há três anos contra um câncer no cérebro.

Em 2016, ela foi operada às pressas por conta de um aneurisma e teve de ser afastada da novela "Além do Tempo", exibida pela Globo.

Ela começou sua carreira em 1996, como a versão mirim de Tieta no filme "Tieta do Agreste", dirigido por seu pai. Quase duas décadas depois, em 2014, ela protagonizou a série "Só Garotas", do Multishow. Depois, ela ainda atuou em "Trair e Coçar É Só Começar", e "Sob Pressão".

Os últimos papéis de Flora foram na novela "Deus Salve o Rei" e no filme "O Grande Circo Místico", também de seu pai. No ano passado, ela esteve no Festival de Cannes para divulgar a produção.

Como diretora e roteirista, ela comandou os curtas "Sobe, Sofia" e "Assim Como Ela", além do documentário "No Meio do Caminho Tinha um Obstáculo".

Cinco anos após a morte de Flora, Cacá Diegues falou que se afastou do trabalho desde que ela recebeu o diagnóstico de câncer. "Passei quase uma década afastado de tudo. Ela ficou doente em 2015 e enfrentou uma batalha de quatro anos contra a doença. Quando Flora morreu, foi um sofrimento que não dá para medir. Perdi o gosto pelas coisas, inclusive o interesse pelo cinema. Ela me ensinou muito. Era roteirista, diretora, atriz", disse em entrevista a Veja em 2024.